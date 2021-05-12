İnternetten satıp çocukları da zehirleyeceklerdi!

İstanbul, Fatih’te merdiven altı imalathanelerde üretilen vücut geliştirme takviyesi olarak sporcu takviye ürünlerini orijinal ürün ambalajlarında satan 2 aşrı iş yerine polis eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, soğuk zincirle muhafaza edilmesi gereken ürünlerin yanı sıra tarihi geçmiş orijinal ürünler de ele geçirildi.

YASAKLI KİMYASALLAR

İstanbul Güvenlik Şube ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından adreslere düzenlenen baskınlarda, 849 kutu besin takviyesi, 156 bin 780 kutu yağ yakıcı, kas onarıcı ve geliştirici tablet hap, 2944 adet hormon artırım etkili takviye solüsyonu, 24 bin 50 adet performans artırıcı ve yağ yakıcı ampul, 1200 adet hormon artırımında etkili takviye enjeksiyonu ile 155 kilo cinsel gücü artırıcı ilaç yapımında kullanılan protein tozu, karbonhidrat ve aminoasit ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin bir kısmının ülkemizde satışının yasak, çoğunun merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte ürünler olduğu tespit edilirken ürünler arasında doktor reçetesi ile satılması gereken ilaçlarında bulunduğu öğrenildi.

İNTERNETTEN SATIŞ

Soğuk zincirle saklanması gereken ancak açık raflarda satılan ve internet üzerinden de satışları yapıldığı belirlenen ürünler arasında çocuk gelişim bozukluğu tedavisinde kullanılan ürünlerinde bulunduğu öğrenilirken, ele geçirilen toplam 189 bin 373 adet ürünün piyasa değerinin 2 milyon 556 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Ele geçen sahte ve kaçak ürünlere el koyup emniyet götüren polisin, işyeri ve ürünlerin sahibi olarak gözaltına alıp “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde, bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri ve ilaçları satma, tedarik etme ve bulundurma” suçundan mahkemeye sevk ettiği Y.P. isimli şahsın aynı suçtan defalarca gözaltına alınan sabıkalı bir sahtekar ve kaçakçı olduğu öğrenilirken, ürünlerin tedarik ve satış aşamasında kendisine yardımcı olan şebekesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. (Milliyet)