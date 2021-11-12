İnternetten satış yapmanın püf noktaları! Ücretsiz mağaza açın

E-ticaret sektörü pandeminin etkisiyle çok hızlı büyüyerek 10 yılda varacağı noktaya son bir yılda ulaştı. Büyüklüğü dünyada 5 trilyon doları, Türkiye’de de 400 milyar lirayı bulan e-ticaretteki büyümede, en büyük payı ise yüzde 70 ile pazar yerleri alıyor. Online pazar yerlerine; basit anlamıyla alışveriş merkezlerinin (AVM) dijital ortama entegre edilmiş hali denilebilir. Yani online pazar yeri, alıcı ve satıcıların buluştuğu e-ticaret platformu. Satıcı, online pazar yerinde ücretsiz bir mağaza açıyor ve yaptığı satışlar üzerinden platforma komisyon ödüyor.

FAYDALARI NELER?

KOBİ’ler için bu online alışveriş merkezlerinde mağaza açmanın en cazip noktası ise hazır müşteri kitlesinin bulunması. Her ay milyonlarca müşterinin ziyaret ederek alışveriş yaptığı online bir platformda yer alabilir, ürünlerinizi bu platformun ziyaretçilerine kolayca ulaştırabilir ve satış yapabilirsiniz. Platform, yeni müşterilere ulaşmanın yanı sıra müşterinin güvenini kazanmayı da sağlıyor. Yani KOBİ’nin markasına henüz tanımadığı için güvenemeyen müşteri, satıldığı pazar yerinin markasına güvenerek o ürünü alabiliyor.

KAZANCI FİZİKİDEN FAZLA

Bu nedenle KOBİ’ler, pazar yerleri platformlarını birer pazarlama kanalı olarak görmeliler. Çünkü küçük işletme online taraftaki satışlarını artırmaya yönelik doğru hamleler yapar ve bunu sürdürebilirse, sektöre göre değişmekle birlikte 6 ay ile 2 yıl içinde online satışları, fiziki mağaza satışlarını geride bırakabilir. Bunu başarabilmiş yüzlerce KOBİ var. Ama bütün faydalarına rağmen Türkiye’deki 3.2 milyon KOBİ’nin sadece 312 bini henüz pazar yerlerinde mağaza açmış durumda. Sayının bu kadar az olmasında ise işletmelerin pazar yerleri konusunu çok da iyi bilmemeleri etken.

NASIL BİR YOL İZLEMELİSİNİZ?

Peki pazar yerinde nasıl mağaza açabilirsiniz? İşte bu konuda sizlere rehber olacak ayrıntıları Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Genel Koordinatörü Ziya Kızıltan’a sorduk:

İlk olarak pazar yeri için araştırdığınız platforma online başvuru yapıyorsunuz.

İstenen ticari evrak ve uzmanlık bilgilerini platformla paylaşarak, pazar yerinde mağazanızı kolayca açabilirsiniz.

Öncelikle kendi kategorinizdeki ürünlerin yoğunlukla satıldığı pazar yerlerini tercih etmeniz doğru karar olacaktır.

Ürünlerinizin online mecrada satılmaya uygun kalitede ve çeşitlilikte fotoğraflarının hazırlanması önemli. Çünkü tüketici, fotoğrafa bakarak o ürünü almaya ya da almamaya karar verecek.

Ürünlerin açıklamalarının detaylı ve anlaşılır yazılması gerekiyor.

Markanız ile ilgili çalışmaları sosyal medya hesaplarınızdan ve kendi internet sitenizden de duyurun. Çünkü tüketici bu ürünleri almadan önce o markayı internette arayarak güven geliştirmek isteyebilir.

Pazar yerinde mevcut bilgisayar veya akıllı telefonunuz dışında hiçbir teknolojik altyapı gerekmeden mağaza açabilirsiniz.

Satış hacminizi artırıncaya kadar tüm sürecinizi kendi ekibiniz ile yönetebilirsiniz. Ancak işler büyüyünce süreçleri kolaylaştıracak entegrasyon yazılımlarını kullanmalısınız.

Neredeyse her pazar yerinin kendi içinde bir akademisi var. Online ya da fiziki eğitimlere katılarak, o platformun kullanımını ücretsiz bir şekilde öğrenebilir, satışınızı hızla artırabilirsiniz.

NE KADAR KOMİSYON ÖDENİYOR?

Tüm pazar yerleri, platformdan yapılan satış üzerinden belli bir komisyon alarak çalışıyor. Yani KOBİ’lerin satış yapmadığı takdirde hiçbir sabit gideri ya da masrafı olmuyor. Satış yapıldığında ise kategorisine ve pazar yerine göre komisyon oranı yüzde 5 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

DİKKAT ÇEKEN PLATFORMLAR

Dünya devleri;

Amazon

AliExpress

eBay

Walmart

Target

Etsy

Wayfair

Jet

Alibaba

Overstock

Rakuten

Flipkart

Türkiye'de öne çıkanlar;

Trendyol

Hepsiburada

N11

Pttavm

gittigidiyor

Çiçeksepeti

Amazon Türkiye

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