İnternetten siparişlere 226 milyar lira harcadık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı e-ticaret (internetten alışveriş) verilerini açıkladı.
07 Nisan 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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2020’de Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019’a göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirten Pekcan, “E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019’da yüzde 9.8 iken, 2020’de 5.9 puan artışla yüzde 15.7’ye çıktı. E-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200 ile gıda ve yüzde 100 ile çiçekçilik en fazla artış gösteren alanlar oldu” dedi.
EN ÇOK ERKEKLER ALDI
E-ticarette ortalama sepet tutarının 98.5 lira olduğunu belirten Pekcan, diğer verileri şöyle sıraladı:
- Perakende ticaretin toplam e-ticaretteki payı yüzde 64 oldu.
- E-ticarette sipariş adedi 2019’a göre yüzde 68 artışla 1.3 milyardan, 2 milyara çıktı.
- E-ticaretin 138.4 milyar lirasını kartlı, 80.4 milyar lirasını havale/EFT, 7.4 milyar lirasını kapıda ödemeler oluşturdu.
- Alışveriş yapanların yüzde 42’si kadın, yüzde 58’i erkek.
- Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 35’ini İstanbul’da yaşayanlar gerçekleştirdi.
- Türkiye’de gerçekleşen tüm kargo ve kurye işlemlerinin yüzde 60’ını e-ticaret gönderileri oluşturdu.
- Türkiye’de halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme var.
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