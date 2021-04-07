İnternetten siparişlere 226 milyar lira harcadık

2020’de Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019’a göre yüzde 66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini belirten Pekcan, “E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019’da yüzde 9.8 iken, 2020’de 5.9 puan artışla yüzde 15.7’ye çıktı. E-ticarette yüzde 129 ile beyaz eşya, yüzde 105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200 ile gıda ve yüzde 100 ile çiçekçilik en fazla artış gösteren alanlar oldu” dedi.

EN ÇOK ERKEKLER ALDI

E-ticarette ortalama sepet tutarının 98.5 lira olduğunu belirten Pekcan, diğer verileri şöyle sıraladı: