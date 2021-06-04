İnternetten tanışıp kandırdığı 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Evli ve 2 çocuk babası A.C., internette oyun oynarken tanıştığı G.K.’yi kandırıp, 3 gün önce Kayseri’den yaşadığı Denizli’ye götürdü. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, G.K.’nin, A.C.’nin yanında olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı. Aynı evde bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi. A.C.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA