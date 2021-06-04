Türkiye İnternetten tanışıp kandırdığı 16 yaşındaki kızı kaçırdı

İnternetten tanışıp kandırdığı 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Türkiye

İnternetten tanışıp kandırdığı 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Denizli’de, internet üzerinden oynanan oyunda tanıştığı Kayseri’de yaşayan kız çocuğu G.K.’yi (16) kandırıp kaçırdığı öne sürülen A.C. (35), gözaltına alındı. Şüphelinin yanındaki G.K. ise ailesine teslim edildi.

04 Haziran 2021, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Evli ve 2 çocuk babası A.C., internette oyun oynarken tanıştığı G.K.’yi kandırıp, 3 gün önce Kayseri’den yaşadığı Denizli’ye götürdü. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, G.K.’nin, A.C.’nin yanında olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı. Aynı evde bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi. A.C.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Yeni yelpaze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Daha yaşanır bir dünya için
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
100 yaşına kadar öğreten Haydar Hocam
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Müsilaj insan sağlığına zararlı mı?
Murat Çelik
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 4 Haziran koronavirüs tablosu! Tedbirler meyvesini veriyor