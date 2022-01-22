İnternetten vergisiz satış! Nasıl yararlanabilirsiniz?

80 BİN LİRALIK ARTIŞ

Pandemiyle birlikte evde çalışarak kendi işini yapmak isteyenlerin sayısı arttı. Başta ev kadınları olmak üzere evde çalışmak isteyenleri ilgilendiren düzenleme, 1 Ocak 2021’de devreye alınmıştı. Bu düzenlemeyle evlerinde imal ettikleri el emeği ürünleri internetten satanlar, 240 bin liraya kadar olan satışlarında vergiden muaf tutuluyordu. Ailesine ek gelir sağlamak isteyenleri teşvik eden bu uygulamada muafiyet sınırı bu yıl 80 bin lira daha artırılarak, 320 bin liraya çıkartıldı.

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Bu önemli teşvikten yararlanabilmek için ilk olarak vergi dairelerinden ‘esnaf vergi muafiyet belgesi’ almak gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı.

Ayrıca bir bankada ticari hesap açılması da lazım. Çünkü hasılatın bu hesap üzerinden tahsil edilmesi gerekiyor.

Vergi muafiyetinden faydalanabilmek için hasılat tutarının da bu yıl 320 bin lirayı geçmemesi koşulu var.

320 bin lira sınırı aşılırsa banka, hesaba aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayana yüzde 4 Gelir Vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olan için ise vergi yüzde 2 olacak.

Kurallara uyulmaması halinde alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası (miktarın kendisi kadar) kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Esnaf muaflığından faydalananların kendilerine düzenlenen gider pusulaları ile muafiyet kapsamındaki satışlarıyla ilgili alımlarına ilişkin belgeleri 5 yıl boyunca saklamaları gerekiyor.

BAŞKA İŞTE ÇALIŞAN DA FAYDALANABİLİR

Bu haktan, işyeri açmadan evden satış yapabilenler faydalanabiliyor. Yani vergi muafiyeti için satışın tamamının internetten yapılmış olması gerekiyor. Fiziki (mağaza gibi) bir noktada satış yapılmamalı. Motorlu nakil vasıta kullanılmaması da önemli.

Esnaf muaflığından faydalananın; mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülüğü bulunmuyor. Esnaf vergi muafiyeti belgesinin geçerlilik süresi ise 2 yıl. Süresi bittiğinde yenilenmesi gerekiyor. Başka bir işte sigortalı çalışan da esnaf vergi muafiyetinden yararlanabilir.

EV KADININA EMEKLİLİK İMKANI

Bu yolla ev kadınlarına sağlanan önemli bir imkan daha var. ‘Esnaf muafiyet belgesi’ alan ev kadını, SGK’ya müracaat ederek ‘isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi’ni doldurup SGK’lı olabilir. Aylık prim 1.600 lira. Ev kadınları, böylece hem sağlık hizmetinden yararlanabilir hem de emekli olabilir.

Peki, bunun için nasıl bir yol izlemelisiniz? Gelir İdaresi’nin ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘esnaf vergi muafiyeti belgesi alma dilekçesi’ kısmındaki formu doldurun ve çıktısını alın. Bu çıktıyla, vergi dairesine başvurarak ücret ödemeden ‘vergi muafiyeti belgesi’ni alabilirsiniz.

KİMLERİ KAPSIYOR?