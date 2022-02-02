Türkiye İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı! Suçu mide bulandırır

İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı! Suçu mide bulandırır

Türkiye

İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla yakalandı! Suçu mide bulandırır

Son dakika haberine göre, Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel içerikli görüntüler göndererek tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye'de olduğu tespit edildi. Tacizci bakın nerede yakalandı. İşte İnterpol ve Türk polisinin ortak operasyonu...

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen bir kişi İnterpol ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kanada'da Kraliyet Polisine başvuran bir kadın, 14 yaşındaki kızının Instagram adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'yaşlı bir erkek şahıs tarafından kendisine müstehcen görüntüler gönderildiği, cinsel içerikli yazılar yazıldığı ve canlı yayında soyunmasının teklif edildiği' ve bu durumun da kızı tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek, şikayetçi oldu.

TÜRKİYE'DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kanada Kraliyet Polisi yaptığı araştırma sonucu küçük kıza sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunan kişinin Türkiye'de olduğunu tespit etti. İnterpol'un da devreye girmesi üzerine olay Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirildi.


EVİNDE YAKALANDI

Yapılan tespit ve takip sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 56 yaşındaki M.K.'yi Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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