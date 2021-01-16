Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna’da yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki ‘Palanka-Mayaki-Udobne´ sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol´ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019´dan bu yana Türkiye´de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye´ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

DHA