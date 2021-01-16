Dünya Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna’da yakalandı

Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna’da yakalandı

Dünya

Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna’da yakalandı

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna´nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki ‘Palanka-Mayaki-Udobne´ sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol´ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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2019´dan bu yana Türkiye´de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye´ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

DHA

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