Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Interpol Başkanı Mıng görevinden istifa etmişti. Mıng'in istifasının ardından Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı.





(İstifa eden Interpol Başkanı Mıng)

5 EKİM'DE KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti. Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.