Interpol'ün başkanı belli oldu

Kayıp olan Interpol başkanın istifa etmesi üzerine yerine Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı

07 Ekim 2018, Pazar 20:39 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 22:06
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Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Interpol Başkanı Mıng görevinden istifa etmişti. Mıng'in istifasının ardından Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı.


(İstifa eden Interpol Başkanı Mıng)

5 EKİM'DE KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti. Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

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