İntihar etmek için çıktı, Galatasaray sloganı attı

Olay öğleden sonra, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Anıtpark mevkiindeki trafik ışıklarının yanında bulunan yön tabelasının üzerine çıkan Hasan İ., intihara teşebbüs etti.

Hasan İ.’yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, polis ve itfaiyeciler, itfaiye merdiveni ile tabelanın üzerindeki Hasan İ.’nin yanına yaklaştı.

8 ÇOCUĞU VAR

Tabelanın üzerinde tehlikeli şekilde gezinen ve ekiplerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Hasan İ.’nin, Siirt’te 8 çocuğu olduğu ve Kocaeli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Başka bir iş için İzmir’e gitmek isteyen, ancak parası olmadığı için intihar etmeye çalıştığını söyleyen Hasan İ., ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

"FENER KÜMEYE GALATASARAY ŞAMPİYON"

Hasan İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çevrede toplanan yüzlerce kişi yaşanan olayı film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekerken, bazıları ise olaydan dolayı yolun kapanmasına tepki gösterdi.

'ATLA' DİYE BAĞIRDI

Kalabalık içerisinden "Atla" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Hasan İ.’nin bulunduğu yerden indirilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.