Türkiye İntihar girişiminde bulunan bekçiden kahreden haber geldi

İntihar girişiminde bulunan bekçiden kahreden haber geldi

Türkiye

İntihar girişiminde bulunan bekçiden kahreden haber geldi

Bayrampaşa'da, silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan bekçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

08 Ekim 2021, Cuma 09:17 Son Güncelleme:
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Olay geçen Çarşamba sabah saatlerinde Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Furkan Yüksel isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, buradan da Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti. Özel hastanede tedavisi devam eden Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Yüksel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  

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