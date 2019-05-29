İntihar girişimini canlı yayınlamak için birbirleriyle yarıştılar

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İsmi açıklanmayan genç, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

CANLI YAYIN TELAŞINA DÜŞTÜLER

Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için çatıdaki vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.

POLİS İKNA ETTİ

İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek Emniyet'e götürüldü.

İHA