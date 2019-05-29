İntihar girişimini canlı yayınlamak için birbirleriyle yarıştılar
Kahramanmaraş’ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İsmi açıklanmayan genç, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
CANLI YAYIN TELAŞINA DÜŞTÜLER
Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için çatıdaki vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.
POLİS İKNA ETTİ
İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek Emniyet'e götürüldü.
İHA