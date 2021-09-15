Türkiye İntihar için çatıya çıkan genci çay bardağı kurtardı

İntihar için çatıya çıkan genci çay bardağı kurtardı

Türkiye

İntihar için çatıya çıkan genci çay bardağı kurtardı

Antalya'da, intihar edeceğini söyleyen Hakan Y., aşağı inmeyeceğini söyleyince polis gencin yanına çıktı. Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis tarafından yakalandı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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Antalya'da, 3 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar edeceğini söyleyen Hakan Y., ikram edilen çayı almak isterken, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Antalya Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Hakan Y., 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Hakan Y.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hakan Y.'yi ikna etmek üzere yanına çıktı.

Kararlı olduğu için aşağı inmeyeceğini söyleyen Hakan Y., kendisine ikram edilen çayı almak isterken polis ve yakınlarınca yakalanıp, binadan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Hakan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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