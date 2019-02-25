Olay, akşam 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi girişinde bulunan saat kulesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ileri sürülen 59 yaşındaki Fevzi G., saat kulesinin yanında bulunan demir merdivenlerden yukarıya tırmandı. Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Dik merdivenlerden yukarı çıkmayı başarıp yaklaşık 20 metre yükseklikteki kulenin tepesinden aşağıya bakan yaşlı adamı gören yerli ve yabancı turistler meraklı bakışlarla olayı an be an izledi.

Bazı vatandaşlar da intihar girişimini sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekiplerden iki polis memuru ise yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı.

İKNA EDİLDİ AMA İNEMEDİ

Polisin yaklaşık yarım saatlik çabası sonrası yaşlı adam, ikna edildi ancak çıktığı merdivenlerden inemeyince devreye Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri girdi. Yaşlı adam, olay yerine çağrılan itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınıp aşağı indirildi.

Ağladığı gözlenen yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA (İHA)



