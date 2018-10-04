Çocuklarıyla birlikte Fırat Nehri'ne ölüm atlayışı yapan kadına müebbet Bundan 6 yıl önce, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, "Çocuklarımı kendimle öbür dünyaya götüreceğim" notu bırakarak iki çocuğuyla Fırat Nehri’ne atlayan anneye, oğlunun ölümüne, kızının da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen müebbet ve 11 yıl 8 ay hapis cezası onandı