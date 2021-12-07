Bilim & Teknoloji İntihar kapsülü yasal incelemelerden geçer not aldı

İntihar kapsülü yasal incelemelerden geçer not aldı

Bilim & Teknoloji

İntihar kapsülü yasal incelemelerden geçer not aldı

İsviçre’de tasarlanan ötanazi kapsülünün yasal incelemelerden geçtiği açıklandı.

07 Aralık 2021, Salı 08:17 Son Güncelleme:
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Ötanazinin yasal olduğu İsviçre’de tartışma yaratacak yeni bir icat duyuruldu. Russia Today’in haberine göre, hayatını sonlandırmak isteyen kişiler tarafından kullanılması amacıyla üretilen bir kapsülün, İsviçre’deki yasal incelemeden başarıyla geçtiği belirtildi.

Üç boyutlu yazıcı ile üretilen Sarco isimli icadın tasarımcısı Dr. Philip Nitschke, kapsülün içerisine enjekte edilen nitrojen ile kişinin oksijeni kısıtlanarak hipoksi veya hipokapni nedeniyle ötanazi işleminin sona ereceğini ifade etti.

Nitschke, İsviçre medyasına verdiği demeçte, kullanıcıların kapsülün içerisinde bulunan düğme ile istedikleri zaman işlemi başlatabileceklerini söyledi. Nitschke, kullanıcının önce biraz şaşkınlık hissedeceğini daha sonrasında ise hoşnutluk duygusu olan ‘öforik’ aşamasına geçeceğini belirtti.

Tüm sürecin 30 saniyede tamamlandığını söyleyen Nitschke, “Hiçbir yasal sorun yok. Kapsül, 2022 yılında İsviçre’de kullanıma hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

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