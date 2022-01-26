Türkiye İntihar mı cinayet mi? Ahırda şüpheli ölüm

İntihar mı cinayet mi? Ahırda şüpheli ölüm

Türkiye

İntihar mı cinayet mi? Ahırda şüpheli ölüm

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs evinin bahçesinde bulunan ahırda başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Şahsın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 20:49 Son Güncelleme:
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Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.30 sıralarında komşusuna ava gideceğini söyleyerek kedi yemi isteyen 56 yaşındaki Güven Fayda, akşam saatlerinde komşusu tarafından evinin ahırında başından vurulmuş halde bulundu.


Durum 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri yaptıkları incelemede ölen şahsın yanında yerde bulunan av tüfeğini incelemek üzere emniyete götürdü. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Sabah komşusundan kedi yemi isteyip 'ava gideceğini' söylemiş

Komşusu, "Sabah 10.30'da ava gideceğini söyleyerek benden kedi yemi istedi. Kasaptan et alıp kesip kedilere verirdi. 'Benim de 2 tane kedim var. İnternetten alıyorum' dedim. 'Güven ne yapıyorsun, tüfek elinde nereye gidiyorsun' dedim. Bana 'ava gideceğim' dedi” dedi.

Oğlu cinayete kurban gitmişti

Hayatını kaybeden Güven Fayda’nın oğlu Harun Fayda da 1 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen kavgada silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 gün sonra hayatını kaybetmişti.

SAMSUN (İHA)

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