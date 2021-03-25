Türkiye İntihar öncesi sosyal medya hesabından not paylaşmış

İntihar öncesi sosyal medya hesabından not paylaşmış

Türkiye

İntihar öncesi sosyal medya hesabından not paylaşmış

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Nuri Ç.(59) yaşamına son verdi. Nuri Ç' nin sosyal medya hesabında 'Ölümümden kimse sorumlu değil dayanacak gücüm kalmadı' şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

25 Mart 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.30 sıralarında Peker Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nuri Ç. evde kimsenin olmadığı sırada tabancayla göğsüne ateş etti. Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde Nuri Ç.'yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık akiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Ç. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Ç. hayatını kaybetti. Nuri Ç.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. 

Nuri Ç.'nin olaydan 1 saat önce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" ifadelerini kullandığı görüldü.

DHA


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