İntihar teşebbüsünde ilginç talep

Olay, akşam saatlerinde Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi.

Hasan D., 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

'BEKARA EV VERMİYORLAR'

Olay yerine gelen polisin ikna etmeye çalıştığı Hasan D., gazetecilere açıklama yapmak istediğini belirterek, "Gazeteci gelmeden inmem. Ekonomik problemlerim var ve bekarım. Bekara ev vermiyorlar, ben ev istiyorum" dedi.

Polisin ricası üzerine bir gazeteci itfaiyenin sepetine bindirilerek Hasan D.’nin yanına çıkarıldı.

Gazeteciye açıklamalarda bulunan Hasan D., ikna edilerek itfaiyenin sepetinde çatından indirildi.

ŞUBAT AYINDA DA ÇATIYA ÇIKMIŞ!

Hasan D. polis tarafından gözaltına alındı.

Hasan D.’nin geçen Şubat ayında da bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.



