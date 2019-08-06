İntihara kalkışan adamı, ayrılmak isteyen eşi ikna etti

Olay, Bafra ilçesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Önceki gün eşiyle tartışmasının ardından eşinin ayrılmak istediğini söylediği Kahraman K. akşam üzeri ilçede bulunan ve restorasyonu devam eden Çetinkaya Köprüsü'ne çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI İSTEDİ

Köprü üzerine çıkan Kahraman K. kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere eşinin ve çocuklarının gelmemesi durumunda kendisini köprüden aşağıya atacağını söyledi.

Bunun üzerine ekipler şahsın eşiyle iletişime geçti. Daha sonra Kahraman K., olay yerine gelen eşinin iknası üzerine çıktığı köprüden aşağıya indi.

İHA