İntihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi surlara çıkan Z.D., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Z.D. ile konuşurken itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak önlem aldı.

'HAYATIM MAHVOLDU'

Sura çıkan bir polis, Z.D.’yi intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna çabasında bulundu. Z.D., yanındaki polise "Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine polis, savcıyı telefonla arayacağını söyledi.

'SAVCI SENİNLE KONUŞMAK İSTİYOR' DEYİP...

Aşağıda bekleyen meslektaşını arayan polis, Z.D.’ye, "Savcı seninle konuşmak istiyor" deyip telefonu uzattı. Z.D., telefonla konuştuğu sırada yanındaki polis tarafından yakalanarak surdan indirildi.

Z.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA