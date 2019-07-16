İntihara kalkışan şahsı arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı

İntihara kalkışan şahsı arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı arkadaşları ve polis yaklaşık 2.5 saat süren ikna çabalarının ardından binadan indirdi