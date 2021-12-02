Türkiye İntihara teşebbüs eden baba 12 yaşındaki kızını öldürdü

İntihara teşebbüs eden baba 12 yaşındaki kızını öldürdü

Türkiye

İntihara teşebbüs eden baba 12 yaşındaki kızını öldürdü

Kırıkkale'de intihara teşebbüs eden bir kişi, tabancasının ateş almasıyla kurşun omzundan çıkarak, kapının arkasında duran 12 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.

02 Aralık 2021, Perşembe 21:16 Son Güncelleme:
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Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1423. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan K. (37) ailesine intihar edeceğini söyleyerek odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını aldı. Omzuna doğrulttuğu tabancasının ateş alması sonucu omzundan çıkan kurşun, kapının arkasında da geçerek kızı Hazal K'ya (12) isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan Erdoğan K. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi.

H.K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirdi.

KIRIKKALE (İHA)

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