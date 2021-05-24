İntikam almak isterken yanlış kişiyi vurdular

USA Today'in haberine göre Harris County Şerif Bürosu'nun açıklamasında 19 yaşındaki Joe Argueta, 39 yaşındaki Florinda Argueta, 45 yaşındaki Luis Argueta ve 29 yaşındaki Margarito Alcantar'ın cinayetle suçlandığı belirtildi.

Joe Argueta yetkililere Clark'ın öldüren kurşunu kendisinin ateşlediğini söylese de bahsi geçen tüm aile üyelerinin olaya dahil olduğu ifade edildi. Joe Argueta'nın annesi Florinda Argueta daha önce birkaç kez evlerine ve araçlarına zarar verildiği yönünde polise ihbarda bulunduğunu söyledi. Florinda konuyla ilgili olarak oğlunun eski kız arkadaşının erkek arkadaşından şüphelendiğini aktarmıştı.

Aile şüphelendikleri kişinin siyah bir Dodge Charger kullandığını düşünse de hayatını kaybeden Clark'ın kullandığı gri renkli Dodge Challenger'dı.

Şerif Bürosu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurban Eddie Clark, Argueta ailesiyle karşılaştığında evine dönüyordu. Eddie Clark gri bir Dodge Challenger kullanıyordu, araç siyah Dodge Charger değildi. Aile, Eddie Clark'ı tanımıyordu ve müfettişler süregelen anlaşmazlığa Eddie Clark'ın dahil olduğuna yönelik herhangi bir bilgi almadı."

Mahkeme belgelerine göre Joe Argueta ve annesi tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Henüz gözaltına alınamayan Luis Argueta ve Margarito Alcantar'ın arandığı ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe