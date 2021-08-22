İntikam teknolojisi: Servetini paylaşmamak için bunu yaptı...

Arama motoru Google’ın kodlarını yazan Scott Hassan (51), teknoloji dünyasının çağ atlamasındaki rolüyle biliniyor. Ancak teknolojideki dehasını 13 yıllık eşinden intikam almak için kullandığı ortaya çıktı. Buna göre Hassan, servetini paylaşmak istemediği 13 yıllık eşi Allison Huynh’u (46) karalamak için bir internet sitesi kurdu. Eşinin adıyla açtığı ve Google aramalarında hemen çıkan bu site ilk bakışta Huynh’u yüceltiyor gibi görünüyor. Ancak Hassan, siteye, eşinin çocuklarından gizli tuttuğu bilgileri yükledi. Bu bilgiler arasında Huynh’un daha önce adının karıştığı ve kazandığı cinsel taciz davası dilekçeleri de vardı.

MİLYAR DOLAR KAVGASI

Huynh, eşinin boşanmayı bir ayrılık terörizmine dönüştürdüğünü söyledi. İddiaya göre Hassan, 2001’de evlendiği Allison Huynh’a 2014’te mesaj atarak ayrılmak istediğini söyledi. Ancak 1.8 milyar dolarlık serveti paylaşmayı reddediyor. Stanford Üniversitesi’nde robot geliştirme uzmanı olan Huynh ise serveti birlikte edindiklerini savunuyor. Hassan, siteyi bir anlık öfkeyle açtığını kabul etti, pişman olduğunu söyledi. Huynh, “Eski kocam beni çocuklarımın gözünde küçük düşürmek istedi. Kurduğu site internette karşılarına çıkabilirdi. Annelerinin kötü biri olduğunu düşünmelerini istedi” diyor. 2014’ten bu yana süren dava California’daki en uzun soluklu boşanma davası oldu.

Scott Hassan’a zamanında Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ortaklık teklif etmişti. Çiftin evlilik anlaşması yok.