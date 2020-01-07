İran Meclisi'nin aldığı karara göre, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon'un yetkilileri terörist ilan edildi.

"ABD'ye ölüm"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz binlerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.









Hamaney ağladı

Cenazede Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin tabutu başında dualar okudu. Hamaney, cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı.









Trump'ı öldürene 80 milyon ödül

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran'ın en güçlü savaş komutanına yapılan suikast büyük ölçüde öfkeye neden oldu. İranlılar intikam yeminleri ederken Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül vadedildi.

İran'daki Kanal 1 televizyonundan canlı yayınlanan Süleymani'nin cenaze töreninde spiker Donald Trump'ı öldürene ödül verileceğini söyledi. Ayrıca spiker dehşete düşüren açıklamasında, "İran nüfusu 80 milyon. Her İranlı 1 dolar verse toplam 80 milyon dolar eder. 'Sarı saçlı deli'nin kellesini getirene 80 milyon dolar vereceğiz" dedi.

Teklif devlet televizyonundan yayınlansa da, hükümet buna benzer bir açıklama yapmaktan kaçındı çünkü bu bir savaş ilanıyla eşdeğerdi.





İki taraftan savaş tehditleri

Her iki tatarftan da savaş tehditleri gelirken ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.



