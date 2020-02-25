İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa tablosunun rubik küplerden yapılan kopyası yaklaşık yarım milyon euroya alıcı buldu. Invader takma ismiyle tanınan Fransız sanatçı Franck Slama’ya ait eser Paris Champs-Elysées'deki Artcurial müzayede evinde kentsel sanata ayrılan özel bir açık arttırmada tahmini rakamın 4 katına satıldı.

2005 yılında Invader tarafından üretilen Leonardo da Vinci'nin ünlü resminin yeni yorumu olan Mona Lisa çalışması, 1980'lerin sembolik bir nesnesi olan renk küplerinden oluşuyor.

Invader lakaplı Franck Slama, 79 şehir ve 33 ülkenin sokaklarındaki "istilaları" ile adını duyurdu. Çalışmaları ise yeni bir akıma bir isim verdi: rubikcubism. Rubik Mona Lisa , sanat tarihinin en büyük resimlerini yeniden canlandıran Rubik Usta Eserleri isimli dizinin ilk parçası. Invader, Edouard Manet’in ‘Kırda Öğle Yemeği’ ve Gustave Courbet'nin "Dünyanın Kökeni" isimli ünlü eserleri rubik küplerle yeniden yorumladı.

Paris, Tokyo veya New York sokaklarında bulunan heykelcikleriyle tanınan sokak sanatçısı Invader, daha çok geceleri çalışıp basın mensuplarının karşısına maske ile çıkıyor. QR kodları ve mozaik çalışmaları ile tanınan Invader 1970 ve 80'lerde büyürken oynadığı video oyunlarından esinlenerek oyunların 8 bitlik grafiklerindeki piksellerinden eserler üretti. Invader kendini "virüs" yayan kamusal alanın "hackerı" olarak görüyor.







