Futbol kariyerine 1991’de başlayan Inzaghi, kariyeri boyunca 1998 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2000, 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası’nda forma giydi. Ayrıca 120 milli maça çıktı. Peki, Inzaghi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Inzaghi hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar…

INZAGHİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

9 Ağustos 1973 tarihinde Piacenza’da dünyaya gelen Filippo "Pippo" Inzaghi, eski İtalyan futbolcu ve teknik direktördür. Günümüzde ise Brescia takımının teknik direktörlüğünü yürütmektedir.

INZAGHİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Inzaghi, futbol kariyerine 1991'de Piacenza Calcio ile başladı ancak bir sezonda sadece 2 maça çıkabildi. 1992'de Serie C1 takımı Leffe'ye kiralanan Inzaghi, 21 maçta 15 gol attı.

Inzaghi 1993 yılında, Serie B kulübü Hellas Verona'ya kiralandı ve burada 36 maçta 29 gol attı. Piacenza Calcio'ya yeniden dönen usta oyuncu 37 maça çıktı ve 28 gol kaydetti.

1995'te Serie A kulübü Parma'ya transfer olan Inzaghi, sadece 15 maçta oynayabildi ve çıktığı maçlarda toplam 8 gol atabildi.

Atalanta'ya transfer olduktan sonra kendini gösteren Inzaghi 24 gol atarak Serie A'da gol kralı oldu.

Inzaghi'nin performansını beğenen Juventus başarılı futbolcuyu takımına dahil etti, burada 4 sezon boyunca Zinedine Zidane ve Alessandro Del Piero ve ile birlikte iyi bir üçlü oldu. 165 maçta 101 gol atan Inzaghi, formasını David Trezeguet'ye kaptırdı ve Fatih Terim'in talebiyle 70 milyar İtalyan lirası yani 71 milyon Euro'ya AC Milan'a transfer oldu.

İlk millî maçına 8 Haziran 1997'de İtalya ile Brezilya karşısında oynanan maçta çıkan Inzaghi, 120 milli maçta görev aldı, o maçlarda toplam 88 gol attı.

Aynı zamanda 1998 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 2000, 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2006 FIFA Dünya Kupası’nda forma giydi. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle katılamayan Inzaghi, 22 Haziran 2006 tarihinde Çek Cumhuriyeti ile yapılan grup maçında Petr Čech'le karşı karşıya kalarak turnuvadaki 2. golünü attı.

INZAGHI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2012-13 sezonunda Milan'ın Primavera (19 yaş altı) takımında başlayan Inzaghi, 9 Haziran 2014 tarihinde eski takım arkadaşı Clarence Seedorf'un yerine takımın başına getirildi.