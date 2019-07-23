Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İOKBS burs ödemesi ne zaman yapılacak? Bursluluk ücreti ne kadar? PYBS bursları ne zaman yatacak? soruları aratılıyor. İşte bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı ve merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Sonuçların açıklanmasının ardından ailenin maddi durumunun tespiti için bilgi ve belgeler istenecek. Maddi durumu gösteren beyanname ile öğrenci velisinin yıllık gelir durumunu gösteren belgeler teslim edilecek.

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır

BURS ÖDEMELERİ

Eğitim araç ve gereçleri, giyecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl eylül ayında ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ve orta öğretim öğrencilerine (2200) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden ödeme yapılır.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu öğrencilerine (225), ortaöğretim öğrencilerine (275) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise anılan tutarların bir buçuk katı kadar, öğrenimi süresince yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere her ay harçlık olarak ödenir.

Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim başından itibaren okullarca ödenir. Ödemeler aylık veya üçer aylık dönemler halinde yapılır ve ödemelere yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edilir. Parasız yatılı öğrencilerine burs verilmez.

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