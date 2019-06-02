İOKBS eski adıyla PYBS bugün gerçekleşiyor. On binlerce öğrencinin heyecanı tavan yapmış durumda... Sınavın kaçta biteceği ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. İşte İOKBS hakkındaki bilgiler...

İOKBS KAÇTA BAŞLAYACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. İki saat sürecek olan sınav saat 12.00'de sona erecek.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak ve öğrencilere 120 dakika verilecek.

5, 6 ve 7’nci Sınıf

1 Türkçe

2 Matematik

3 Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilgiler

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

1 Türkçe

2 Matematik

3 Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9, 10 ve 11’inci Sınıf

1 Türk Dili ve Edebiyatı

2 Matematik

3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)