İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

İOKBS yani bursluluk sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. 5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11'inci sınıfta okuyan öğrenciler bu imkandan yaralanabilmek için sınavda ter dökecek. Şimdi yüz binlerce kişinin aklında "İOKBS kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusu yer alıyor.

İOKBS KAÇTA BAŞLAYACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak ve öğrencilere 120 dakika verilecek.

5, 6 ve 7’nci Sınıf

1 Türkçe

2 Matematik

3 Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilgiler

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

1 Türkçe

2 Matematik

3 Fen Bilimleri

4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9, 10 ve 11’inci Sınıf

1 Türk Dili ve Edebiyatı

2 Matematik

3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)