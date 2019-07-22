İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Binlerce öğrenci MEB'in İOKBS sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Takvime göre sonuçlar bugün ilan edilecek. Dünden itibaren ise "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından beklentiler de iyice artmış durumda...

İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağını belirtmiş saate ilişkin bir detay paylaşmamıştı. Fakat geçen sene sonuçları saat 14.00'te ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.