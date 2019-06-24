İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıfların katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Haziran'da MEB tarafından gerçekleşti. 3. haftayı geride bıraktık. Bugün LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İOKBS sonuçlarına olan talep arttı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?