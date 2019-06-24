İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıfların katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Haziran'da MEB tarafından gerçekleşti. 3. haftayı geride bıraktık. Bugün LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İOKBS sonuçlarına olan talep arttı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?
1 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sınav sonucu bugün açıklandı. LGS'den sonra 2 Haziran'da gerçekleşen İOKBS'nin sonuçları ise merakla bekleniyor. Süre itibarıyla gözler yarına çevrilirken takvimde yer alan sonuç tarihi ise farklı... Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.