Bugün on binlerce öğrenci bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS sınavında ter döktü. Sınav tek oturum şeklindeydi ve 2 saat sürdü. Saat 12.00'de sınavdan çıkan öğrenciler ilk olarak soru ve cevapları kontrol etmek istedi. Fakat soru ve cevaplar henüz yayımlanmadı. Bir diğer yandan sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu bir hayli araştırılıyor.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının da 5 Haziran günü yayımlanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKB sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.