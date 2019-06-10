İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Haziran'da gerçekleşti ve bugün 10 Haziran soru ve cevaplar açıklanmadı. Bunda 9 günlük bayram tatilinin payı olduğu da bilinirken gözler yeni hafta ile birlikte bu haftaya hatta bugüne çevrildi.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının bayram bitimi yani 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.