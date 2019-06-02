5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na bugün saat 10.00'da girdiler. Sınav 2 saat sürdü ve 12'de sona eren sınavın ardından en çok merak edilen konu soru ve cevaplar oldu.

Sonuçlar açıklanmadan önce cevapları kontrol edip puan hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler sıklıkla "İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusunu yöneltti.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının da 5 Haziran günü yayımlanması bekleniyor.