İOKBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Bursluluk sınavı İOKBS 2 Haziran'da gerçekleşti. Soru ve cevapları ise 9 gün sonra yayımlandı. Adaylar soru ve cevapları gördükten sonra sonuç hakkında az çok fikir edinirken net sonuçları görmek istiyor. İşte ayrıntılar.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.