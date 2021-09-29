“İOKBS bursu ne zaman yatacak?” ve “2021 İOKBS bursu ücreti ne kadar, kaç TL?” soruları günün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Bursluluk sınav sonuçlarına göre, başarılı olan öğrenciler, maddi destek almaya hak kazandı. Bu nedenle de İOKBS burs ücretinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olduğu da önem kazandı.

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 İOKBS sınav sonuçlarına göre, başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine burs ücreti Ekim ayından itibaren ödenmeye başlayacak. Ödemeler genellikle her ayın 25'ine kadar yapılmaktadır.

2021 İOKBS BURSU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MEB tarafından yapılan açıklamada, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarının da değiştiği belirtildi. Bu kapsamda, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle öğrencilere İOKBS bursu aylık 357,769 TL ödeniyor.

Bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde burs hakkından yararlanabilecekler.

İOKBS’Yİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ŞİMDİ NE YAPACAK?

İOKBS’de başarılı olan ve burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

İOKBS BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?