İOKBS soru ve cevapları bugün mü açıklanacak? On binlerce öğrenci bu soruyu yöneltiyor. Bayram tatili sonrası gözler pazartesi günündeydi. Fakat herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu nedenle gözler salı gününe çevrildi. Bu sabahtan itibaren ise MEB'in sitesi saat başı kontrol ediliyor.

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının yayımlanma tarihi 9 günlük bayram tatiline denk gelince tarih uzadı. Soru ve cevapların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.