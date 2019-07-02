İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS 2 Haziran'da gerçekleşti. Şimdi on binlerce öğrenci sonuçlar için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sınavın üzerinden 1 ay geçti ve sonuçların ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor.