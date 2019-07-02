İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS 2 Haziran'da gerçekleşti. Şimdi on binlerce öğrenci sonuçlar için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sınavın üzerinden 1 ay geçti ve sonuçların ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor.
Bursluluk sınavı yani İOKBS sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. LGS'de tercih sürecine girilirken İOKBS'ye girenler sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Öğrenciler günbegün "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.