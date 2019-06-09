İOKBS soru cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İOKBS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? On binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Haziran ayının 2'sinde gerçekeleşen sınavın üzerinden bir hafta geçerken soru ve cevapların yayımlanmaması sorgulamaların sıklaşmasına neden oluyor. İşte İOKBS soru ve cevaplarında beklenen tarih...

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının bayram bitimi yani 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKB sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.