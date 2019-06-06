İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşti. Bugün 6 Haziran ve soru ve cevaplar açıklanmış değil... Gözler MEB'de fakat bayram nedeniyle soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusu karmaşa yaratıyor. İşte beklenen tarih...

İOKBS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İOKBS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçilen bir duyuru yok. 2018 yılında 3 Haziran'da gerçekeleşn sınavın soru ve cevapları 6 Haziran günü erişime açılmıştı. Bu yıl yapılan sınavın soru ve cevaplarının da 7 Haziran günü yayımlanması bekleniyor. Öte yandan yarın açıklanmadığı takdirde gözler 10 Haziran'a çevrilecek.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKB sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı e-Kılavuz'da belirtilmişti. Sonuçlar 22 Temmuz 2019'da MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.