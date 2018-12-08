iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, iOS 12.1’in ardından iOS 12.1.1 güncellemesinin beta testlerine başlamıştı. Yaklaşık 1.5 ay süren beta süreci bugün sonlandı. iPhone Xr modeline 3D Touch benzeri bir özellik ekleyen Apple, diğer iPhone ve iPad modellerinde de bir takım iyileştirmeler yaptı.

Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden şarjınızın yüzde 80 ve üzerinde olduğuna dikkat edin. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

iPhone XR’da haptic touch ile bildirim önizleme

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM

FaceTime araması sırasında arka ve ön kamera arasında tek bir dokunuşla geçiş yapma

Bire bir FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalama

iPad ve iPod touch aygıtlarında Wi-Fi arama kullanılırken gerçek zamanlı mesaj (RTT)

Dikte ve VoiceOver için kararlılık iyileştirmeleri

Face ID’nin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu giderir

Bazı kullanıcıların görsel sesli mesajı indirmesini engelleyen bir sorunu ele alır

Mesajlar’da Çince veya Japonca klavyeler ile yazarken tahmini metin önerilerini engelleyen bir sorunu giderir

Sesli Notlar kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen bir sorunu ele alır

Zaman dilimlerinin otomatik olarak güncellenmemesi sorununu giderir

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

1. nesil 12.9 inç iPad Pro

2. nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

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