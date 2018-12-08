iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler
Apple uzun bir süredir test ettiği iOS 12.1.1 güncellemesini bugün yayınladı. iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler ve hangi modellere geldiği haberimizde yer alıyor.
Apple, iOS 12.1’in ardından iOS 12.1.1 güncellemesinin beta testlerine başlamıştı. Yaklaşık 1.5 ay süren beta süreci bugün sonlandı. iPhone Xr modeline 3D Touch benzeri bir özellik ekleyen Apple, diğer iPhone ve iPad modellerinde de bir takım iyileştirmeler yaptı.
Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden şarjınızın yüzde 80 ve üzerinde olduğuna dikkat edin. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
iPhone XR’da haptic touch ile bildirim önizleme
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM
FaceTime araması sırasında arka ve ön kamera arasında tek bir dokunuşla geçiş yapma
Bire bir FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalama
iPad ve iPod touch aygıtlarında Wi-Fi arama kullanılırken gerçek zamanlı mesaj (RTT)
Dikte ve VoiceOver için kararlılık iyileştirmeleri
Face ID’nin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu giderir
Bazı kullanıcıların görsel sesli mesajı indirmesini engelleyen bir sorunu ele alır
Mesajlar’da Çince veya Japonca klavyeler ile yazarken tahmini metin önerilerini engelleyen bir sorunu giderir
Sesli Notlar kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen bir sorunu ele alır
Zaman dilimlerinin otomatik olarak güncellenmemesi sorununu giderir
Güncellemeyi alan modeller
- iPhone 5s
- iPhone SE
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- 9.7 inç iPad
- 9.7 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 12.9 inç iPad Pro
- 1. nesil 12.9 inç iPad Pro
- 2. nesil 10.5 inç iPad Pro
- iPad Air
- iPad Air 2
- iPad 5. nesil
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPad mini 4
- iPod touch 6. nesil
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