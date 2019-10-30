iOS 13.2 güncellemesiyle iPhone'lara 'cinsiyetsiz emoji' geldi

Apple'ın iOS 13.2 güncellemesiyle 350'den fazla emoji geldi. Yeni emojiler arasında cinsiyetten bağımsız karakterler, engelli insanları simgeleyen ifadeler ve daha birçok detaylı emoji bulunuyor.

30 Ekim 2019, Çarşamba 11:17 Son Güncelleme:
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iOS 13.2 güncellemesiyle iPhone'lara 'cinsiyetsiz emoji' geldi

iOS 13.2 güncellemesi, birçok toplumsal hassasiyet göz önünde bulundurularak oluşturuldu. 350'den fazla emojinin sunulduğu güncellemede ayrımcılığa ve toplumsal ötekileştirmeye karşı bir duruş sergilenmesi amaçlanıyor.


İşitme cihazları, tekerlekli sandalyeler, protez uzuvlar, kılavuz köpekler ve hayatın içinden daha nice insan emojisi 'Unicode Konsorsiyumu'ndaki emojiler arasında bulunuyor.


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Cinsiyetsiz emoji

Unicode Konsorsiyumu'nın bir parçası olan Emojipedia, cinsiyetsiz emojilerin yer aldığı fotoğrafları yayınladı.


Apple, geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili tasarımlarını Unicode'a göndererek çalışmalarını başlamıştı.

Güncelleme nasıl yüklenir?

iOS 13.2 güncellemesini alarak bu emojilere sahip olmak için Ayarlar kısmından Genel seçeneğini, ve ardından Yazılım Güncelleme'yi seçerek son güncelleme paketini alabilirsiniz.

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