iOS 13.4 Beta 2 yayınlandı! Gelen yenilikler neler?

Onur Binay/posta.com.tr

Apple geçtiğimiz hafta iOS 13.4 sürümünü test etmeye başlamıştı. Şimdiyse şirket, iOS 13.4 Beta 2 sürümünü yayınladı.

macOS Catalina 10.15.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2 ve tvOS 13.4 sürümlerinin ikinci betalarıda geliştiricilere sunuldu. Beta sürümlerini cihazınıza yüklemeniz için UDID kaydının yapılmış olmasına ve beta profiline ihtiyaç var. Cihazınızda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için de Public Beta sürümünü bekleyebilirsiniz.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden son Beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almayı unutmayın. Son olarak iOS 13.4’ün nihai sürümünün Mart ayı içerisinde yayınlanacağını belirtelim.

iOS 13.4 Beta 2 ile gelen yenilikler şu şekilde:

CarKey sayesinde NFC ile araba kilidi açmak mümkün hale geliyor.

Mail uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

CarPlay 3. parti uygulamaları destekliyor.

Apple TV uygulamasına aile paylaşımı özelliği ekleniyor.

TV uygulamasının tasarımı yenilendi.

9 adet yeni memoji sisteme eklendi.

WatchOS 6.2 ile uygulama içi satın alımlar özelliği geliyor.

Mail uygulamasında küçük tasarım değişiklikleri yapıldı.

Kestirmeler’de Shazam kestirmesi yenilendi.