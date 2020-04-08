iOS 13.4.1 güncellemesi yayınlandı – İşte gelen yenilikler

Apple, pek çok hatanın giderildiği iOS 13.4.1 güncellemesini yayınladı. iOS 13.4 yüklü cihazlar ile iOS 9.3.6 veya daha önceki sürümlere sahip cihazlar arasındaki FaceTime bağlantı sorunu bulunuyordu. Apple, kullanıcıları mağdur eden bu sorunun iOS 13.4.1 ile çözüldüğünü söylüyor.

iOS 13.4.1 güncellemesi ile yapılan değişiklikler şöyle:

iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi’ndeki veya kilitli ekrandaki El Feneri düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan bir sorunu giderir.

Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

iOS 13.4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Aşağıdaki adımları izleyerek birkaç dakika içinde iOS 13.4.1 / iPadOS 13.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz.

Kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun

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Ayarlar uygulamasını başlatın Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin İndir ve Yükle üzerine dokunun



