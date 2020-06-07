Apple kullanıcıları iOS 13.5 güncellemesinden sonra iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazlarının ekranında yeşil renk tonuyla karşılaştıklarını bildirdi. Yeşil ekran problemi cihazların kilidini açtıktan sonra rastgele meydana geliyor.

MacRumors'a göre bu sorunu yaşayan kullanıcıların sayısı epey fazla. Sorun, cihazların kilidi açıldıktan sonra veya Karanlık Mod veya Night Shift etkinleştirildiğinde yaşanıyor. Şikayetin kaynaklandığı sürümler yalnızca iOS 13.4.1 değil, aynı zamanda iOS 13.5 ve iOS 13.5.1 de bu sorundan muzdarip.

Yeşil renk tonu, rastgele zamanlarda ekranda beliriyor. Apple henüz sorun hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin, bu yeşil ekran problemini kısa sürede ortadan kaldırması bekleniyor.

iPhone 11 ailesi Türkiye’de ne kadara satılıyor?

iPhone 11‘in 64 GB resmi başlangıç fiyatı 7.299 TL seviyesinde. 128 GB için 7.749 TL, 256 GB içinse 8.599 TL verilmesi gerekiyor. 11 Pro’nun 64 GB başlangıç fiyatı 10.999 TL seviyesinde. 256 GB için 12.299 TL, 512 GB için ise 13.999 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.