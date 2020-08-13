iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen değişiklikler….
Apple, iOS 14 öncesinde iOS 13 için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket, iOS 13.6.1 ve iPadOS 13.6.1 sürümlerini kullanıcılara sundu. Onur Binay/posta.com.tr
13 Ağustos 2020, Perşembe 11:34 Son Güncelleme:
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iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 güncellemelerinin ardından Apple, iOS ve iPadOS 13.6.1 ara güncellemelerini yayınladı. iOS 13.6.1 ile birlikte en başta yeşil ekran sorunu çözüme kavuştu. Peki yeni sürümler ile neler değişti?
Apple’ın resmi olarak yayımladığı sürüm kodlarında şunlar yazıyor:
iOS 13.6.1, iPhone’unuz için hata düzeltmeleri içerir.
- Kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir.
- Bazı ekranların yeşil renk tonu göstermesine neden olan bir termal yönetim sorununu düzeltir.
- Maruz Kalma Bildirimleri’nin bazı kullanıcılar için etkisizleştirilmesine neden olan bir sorunu düzeltir.
Güncellemenin 388 MB boyutu bulunuyor.
iPadOS 13.6.1 ise kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir ve iPad’iniz için başka hata düzeltmeleri içeriyor.
Güncelleme alan cihazlar hangileri?
iOS 13.6.1 güncellemesi alan iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6S
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod Touch (7. nesil)
iPadOS 13.6.1 güncellemesi alan iPad modelleri:
12.9 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad mini 4
iPad Air (3. nesil)
iPad Air 2