iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 güncellemelerinin ardından Apple, iOS ve iPadOS 13.6.1 ara güncellemelerini yayınladı. iOS 13.6.1 ile birlikte en başta yeşil ekran sorunu çözüme kavuştu. Peki yeni sürümler ile neler değişti?

Apple’ın resmi olarak yayımladığı sürüm kodlarında şunlar yazıyor:

iOS 13.6.1, iPhone’unuz için hata düzeltmeleri içerir.

Kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir.

Bazı ekranların yeşil renk tonu göstermesine neden olan bir termal yönetim sorununu düzeltir.

Maruz Kalma Bildirimleri’nin bazı kullanıcılar için etkisizleştirilmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Güncellemenin 388 MB boyutu bulunuyor.

iPadOS 13.6.1 ise kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmemesine neden olan bir sorunu giderir ve iPad’iniz için başka hata düzeltmeleri içeriyor.

Güncelleme alan cihazlar hangileri?

iOS 13.6.1 güncellemesi alan iPhone modelleri:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 13.6.1 güncellemesi alan iPad modelleri:

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2