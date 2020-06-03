iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek. Apple, yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü de tanıtacağı WWDC 2020 etkinliğini 22 Haziran'da gerçekleştirecek.

Paylaşılan bilgilere göre iOS 14, halihazırda iOS 13 işletim sistemini kullanabilen tüm Apple cihazları için destek sunacak. Eğer iOS 13 yüklü bir cihaz kullanıyorsanız iOS 14 işletim sistemini de kullanabileceksiniz.

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

Buna ek olarak iOS 14 güncellemesinin iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve ilk iPhone SE modellerinin alacağı son büyük güncelleme olacağı söyleniyor.

iOS 14 güncellemesini alması beklenen modelleri şu şekilde:

Yeni iPhone SE

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)



