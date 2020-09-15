iOS 14 güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı
Time Flies etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtan Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 14 güncellemesinin yayınlanacağı tarihi de açıkladı. Onur Binay/posta.com.tr
15 Eylül 2020, Salı 21:50 Son Güncelleme:
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Apple’ın açıklamasına göre iOS 14, 16 Eylül günü son kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor.
Peki hangi iPhone modelleri iOS 14 güncellemesini alacak?
iOS 14 güncellemesi alacak iPhone'lar şu şekilde:
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
iOS 14 işletim sistemiyle gelen özellikleri aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz:
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