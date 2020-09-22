iOS 14 ile akıllı asistan Siri’ye gelen yenilikler neler?

Siri iOS 14’le birlikte Türkiye’de iki yeni sese sahip. Yeni bir kadın sesi ve Türkiye’deki kullanıcılarımıza ilk defa sunduğumuz yepyeni bir erkek sesi. Yapay öğrenme algoritmalarındaki gelişmeler sayesinde bu yeni seslerle Siri’nin konuşması ve tonlaması çok daha doğal; kurduğu cümleler çok daha akıcı hale geldi. Üstelik Siri artık Apple Watch’unuzda da ilk defa konuşuyor ve bu iki yeni sesle sorularınızı cevaplıyor.

Siri’nin yeni seslerini deneyimlemek için hemen Siri’ye en sevdiği şarkıyı, nasıl olduğunu ya da bayramda ne yaptığını sorabilirsiniz.

iOS 14 ile daha kompakt bir deneyimle kullanıcı isteklerini cevaplayan Siri, artık ekrandaki diğer işlerinize devam ederken size destek olmaya devam ediyor. Bir istek için Siri’ye seslendiğinizde Siri ekranın alt kısmından ortaya çıkıyor ve Siri size istediğiniz sonucu sunduğunda da bu bildirime benzer bir şekilde ekranın üst tarafında görülüyor. Arama sonuçları da size tam olarak istediğiniz bilgiyi bu kompakt tasarımda vermek için güncellendi.

Ayrıca yeni tasarım sayesinde Siri ile yapmak istediğinizi hızlıca yaparak bir sonraki işinize geçebiliyorsunuz. Siri bir uygulama açarken, müziği kontrol ederken, arama yaparken ya da yol tarifi alırken hemen ekrandan çıkıyor. Böylece ekrandaki bilgiye en hızlı şekilde ulaşıp kolayca bakabiliyorsunuz. Bu sayede ekranda başka bir bilgiyle ilgilenirken hızlıca aramanızı yapabiliyorsunuz; mesela yaptığınız bir listeye Siri’nin gerçek zamanlı madde eklemesi gibi.

Akıllı asistanınızdan sizin için pek çok görevi yerine getirmesini isteyebilirsiniz. Örneğin Siri, siz araba kullanırken, elleriniz doluyken veya hareket halinde olduğunuzda sizin için arama yapabilir ya da mesaj gönderebilir. Ayrıca mesajlarınızı AirPods’unuz üzerinden size okuyabilir. Hatta iş arkadaşınıza toplantıya gecikeceğinizi bildiren bir mesaj göndermek gibi proaktif önerilerde de bulunabilir. Böylece zahmetsiz bir şekilde hep bağlantıda kalabilirsiniz.

Siri ile artık iOS, iPadOS ve CarPlay ile sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Hatta bu güncelleme ile bunu SiriKit sayesinde 3. Parti uygulamalarla da yapabilmeniz mümkün.

Ayrıca Siri size günlük işlerinizde de destek oluyor. Siri ile kolayca alarm kurabilir, sayaçlar ve anımsatıcıları ayarlatabilirsiniz, toplantı planlayabilir ya da takviminizi kontrol edebilirsiniz. Cihazınızı elinize almadan tüm bunları sizin için yapan Siri, ayrıca günlük rutinlerinizden hareketle ihtiyaçlarınızı tahmin ederek rahat bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

Apple Music ile Siri mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Siri’den hoşunuza gidecek yeni bir şarkı bulmasını, sevdiğiniz bir albümü çalmasını, hatta hayranı olduğunuz gruplarla ilgili soruları yanıtlamasını bile isteyebilirsiniz. Siri, spor salonuna vardığınızda veya eve dönmek için yola çıktığınızda en sevdiğiniz çalma listesini önerebilir. Dinlemeye başlamak için bir dokunuş yeterli.

Siri ile elleriniz doluyken bile istediğiniz bilgiye hızla ulaşabilir, hesaplamalar yapabilir veya yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Siri’ye sormak. Ondan herhangi bir şey istemediğinizde bile, Siri arka planda kişisel asistanınız gibi çalışıyor. Apple Watch’taki Siri saat kadranı, ya da iOS 14 ile yeni gelen Siri Araç takımı bunun en güzel örnekleri. Etkinlikleri, haberleri, bildirimleri ve daha fazlasını tam da ihtiyaç duyduğunuz anda gösteren harika bir özellik!

Siri olağanüstü bir hızla çocuklarınızın fotoğraflarını bulabilir, park halindeki otomobilinizin yerini gösterebilir veya devasa bir dosya yığını içinden aradığınızı bulup çıkarabilir. Ayrıca Siri’nin bu yetenekleri her Apple cihazı için optimize edildi. Bu sayede, nerede olursanız olun ihtiyacınız olan yardımı alabilirsiniz.

Siz de Apple cihazlarınızı iOS 14’e güncelleyerek yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz.